В минувшую субботу правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста, несмотря на явное недовольство населения такой реформой. Согласно многочисленным социологическим опросам, подавляющее большинство жителей страны категорически не поддерживает пенсионные планы кабинета министров.
Как известно, законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Как ранее заявлял премьер Дмитрий Медведев, реформа начнется с 1 января 2019 года и продлится до 2034 года.
Между тем петицию объединения профсоюзов Конфедерация труда России против повышения пенсионного возраста в рекордно короткие сроки поддержали почти 1,5 млн человек.
Президент организации Борис Кравченко заявил, что профсоюзные активисты готовятся к «более активной фазе» кампании против повышения возраста выхода на пенсию. В числе мер – массовые акции протеста, которые уже начали стихийно проходить в регионах.
В этой ситуации редакция РИА «Новый День» решила обратиться с вопросом к своим читателям: К чему приведет пенсионная реформа?
Варианты ответов:
К росту безработицы и нищете
Власть потеряет последние остатки доверия населения
Пенсионные деньги опять разворуют
Будет социальный взрыв с массовыми протестами
Все будет хорошо, правительство РФ делает правильно
Реформу отменят, кабинет министров уйдет в отставку
Ваш вариант
Проголосовать можно здесь >>>
Москва, служба информации РИА «Новый День»
Москва. Другие новости 18.06.18
«Мы остановим Салаха»: сборная РФ готовится к битве против Египта. / Сенаторы США собираются посетить Россию «для понимания того, что происходит». / В Москве наступает период теплых ночей. Читать дальше
© 2018, РИА «Новый День»