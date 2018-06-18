К чему приведет пенсионная реформа? Опрос на сайте РИА «Новый День»

В минувшую субботу правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста, несмотря на явное недовольство населения такой реформой. Согласно многочисленным социологическим опросам, подавляющее большинство жителей страны категорически не поддерживает пенсионные планы кабинета министров.

Как известно, законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Как ранее заявлял премьер Дмитрий Медведев, реформа начнется с 1 января 2019 года и продлится до 2034 года.

Между тем петицию объединения профсоюзов Конфедерация труда России против повышения пенсионного возраста в рекордно короткие сроки поддержали почти 1,5 млн человек.

Президент организации Борис Кравченко заявил, что профсоюзные активисты готовятся к «более активной фазе» кампании против повышения возраста выхода на пенсию. В числе мер – массовые акции протеста, которые уже начали стихийно проходить в регионах.

В этой ситуации редакция РИА «Новый День» решила обратиться с вопросом к своим читателям: К чему приведет пенсионная реформа?

Варианты ответов:

К росту безработицы и нищете

Власть потеряет последние остатки доверия населения

Пенсионные деньги опять разворуют

Будет социальный взрыв с массовыми протестами

Все будет хорошо, правительство РФ делает правильно

Реформу отменят, кабинет министров уйдет в отставку

Ваш вариант

Проголосовать можно здесь >>>

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.06.18

«Мы остановим Салаха»: сборная РФ готовится к битве против Египта. / Сенаторы США собираются посетить Россию «для понимания того, что происходит». / В Москве наступает период теплых ночей. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»