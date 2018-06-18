Пенсионная реформа в России: капитуляция властей перед Западом

Пенсионная реформа в России, которую предлагает реализовать правительство Дмитрия Медведева, «абсолютно неоправданна», а ее причины кроются не в экономических сложностях. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал член исполкома «Левого фронта» Леонид Развозжаев. По его оценке, планы кабинета министров являются капитуляцией перед Западом, который продолжает оказывать существенное влияние на российскую финансовую систему через Международный валютный фонд.

«На сегодняшний момент мы можем констатировать: российская власть является компрадорской, действует под диктовку западных партнеров. Никаких экономических причин для повышения пенсионного возраста у нас нет», – заявил Развозжаев.

Все имеющиеся проблемы, подчеркнул он, «легко решить» благодаря десяткам олигархов, которые «просто должны платить налоги хотя бы по европейским меркам». То есть «надо вводить прогрессивную шкалу налогообложения», считает член исполкома «Левого фронта».

«На самом деле денег в стране – дофига. Просто они находятся в руках узкой группы лиц, приближенных к власти, чаще всего, очень близких друзей Владимира Путина, его партнеров, еще – у олигархов с ельцинских времен», – сказал он.

Как считает Развозжаев, в общество намеренно вбрасывается идея о дисбалансе – мол, рабочих рук все меньше, а пенсионеров все больше. «Однако у нас миллионы безработных. Есть еще работники серого и черного сектора экономики (по факту безработные), что выгодно капиталистам. Так можно меньше отчислять налогов в бюджет, в том числе в Пенсионный фонд», – обратил внимание он.

В этой связи Развозжаев предложил правительству РФ в первую очередь решить проблемы с серой и черной экономикой, безработицей и незаконной миграцией, «чтобы наши граждане могли официально трудоустраиваться и отчислять пенсионное взносы». В этом случае, как считает политик, не надо будет никаких реформ. Более того, можно будет еще и снижать пенсионный возраст».

По его мнению, власти напрасно ссылаются на то, что пенсионная планка была принята в 1930-х годах: «исходили из возможностей научно-технического прогресса того времени», а на сегодняшний день один механизм может заменить сотни рабочих.

«Почему они привязываются именно к одному человеку, который создает продукцию. Нужно привязываться в целом к возможностям экономики, к ВВП. Если вы не создали условий, чтобы экономика работала в 21 веке, как она должна, используя научно-технический прогресс, – то это к вам тогда претензии. Уйдите в сторону, пустите к власти прогрессивные силы», – заявил Развозжаев.

Отвечая на вопрос «Нового Дня», выльется ли недовольство реформой в масштабные акции протеста, Развозжаев отметил, что в России «все непредсказуемо».

«Можно сказать – ничего не будет, а можно – что выльется в тотальные акции протеста, вплоть до смены общественно-экономической формации», – сказал он и добавил, что момент для изменения обстановки в стране для разных политических сил сейчас наиболее благоприятный.

«Я сужу по опыту общения, с людьми, которые голосовали в марте за Путина. Назначение Медведева премьер-министром их сильно удивило, а тут еще – пенсионная реформа. Это просто какое-то катастрофическое разочарование гигантской массы населения, именно лояльной власти», – констатировал Развозжаев.

Пенсионная реформа, уверен он, «напрочь выбивает общественную поддержку из-под ног властей», и сейчас «можно прогнозировать любые сценарии развития ситуации». По словам Развозжаева, даже чемпионат мира по футболу, который сейчас проходит в России, не станет помехой, так как это «очень взрывоопасный законопроект».

«Вполне возможно то же самое либеральное крыло в лице Кудрина [Алексей Кудрин, глава Счетной палаты РФ] и его последователей решило тем самым подыграть либеральной оппозиции на улице», – отметил он.

Тем не менее, Развозжаев в данном случае выступает за единство всех оппозиционных сил, не боясь объединения со сторонниками Алексея Навального, среди которых немало людей «с социал-демократическими взглядами».

По его мнению, шанс не допустить принятия закона «довольно большой». «У нас благоприятная возможность наконец дать точку отсчета для поражения действующего режима. Можно сказать, это наша Сталинградская битва, и мы должны ее выиграть», – заключил член исполкома «Левого фронта».

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 18.06.18

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