Первый пошел: в Москве начали задерживать за протесты против пенсионной реформы

В России начали пресекать пикеты против повышения пенсионного возраста. Глава московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин задержан сегодня утром у здания Госдумы в центре столицы. Об этом политик сообщил в своем твиттере.

«При проведении пикета у ГД против повышения пенсионного возраста я был задержан за нарушение Указа президента n 202, запрещающего любые публичные акции в дни ЧМФ», – информирует Митрохин.

Политик держал в руках плакат с надписью «Пенсионная «реформа» – ограбление народа».

Как сообщал «Новый День», Конфедерация труда России инициировала петицию с обращением к президенту и правительству РФ не повышать пенсионный возраст. На данный момент инициатива набрала свыше 1,8 млн голосов.

Профсоюзы уже анонсировали серию массовых акций протеста после завершения чемпионата мира по футболу. Митинги готовятся в Новосибирске, Санкт-Петербурге, Астрахани, Омске и других городах России. Самое массовое шествие планируется провести в Москве.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 19.06.18

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