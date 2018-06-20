«Черный день» наступил: сбережения превратились в роскошь

Сбережения становятся непозволительной роскошью для жителей России на фоне роста имущественного неравенства, стагнации экономики и падения доходов населения. К такому выводу пришли социологи «Левада-центра», передает Infox.ru со ссылкой на публикацию агентства Bloomberg.

Как сообщила руководитель отдела изучения уровня жизни «Левада-центра» Марина Красильникова, доля доходов населения, направленных на сбережения, «приблизилась к минимуму с момента прихода президента Владимира Путина к власти в 2000 году». По оценке эксперта, это ни в коей мере не обусловлено легкомыслием или несознательностью граждан. Напротив, жители РФ хотят откладывать свободные средства, однако таковых попросту нет.

«Люди понимают, что сберегать – это хорошо, но ресурсов у них для этого недостаточно. Доходы идут на потребление, которое очень долго откладывалось на будущее», – отметила Красильникова.

Заместитель директора Центра развития Высшей школы экономики Светлана Мисихина также считает сомнительным декларируемый официальной статистикой рост доходов населения и уверена, что сберегать средства россияне в обозримом будущем не начнут.

Накануне Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) опубликовало доклад, согласно которому критериями среднего класса в России можно считать: доход на человека не менее 60 тысяч рублей (по Москве – 121 тысяча), регулярные поездки на отдых за рубеж, наличие денежных накоплений и собственное жилье.

По оценке Bloomberg, к среднему классу относят себя менее 20% жителей России.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.06.18

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