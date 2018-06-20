В Москве футбольная болельщица из Марокко лишилась почти 700 тысяч рублей

В Москве воры и грабители продолжают наживаться на иностранных футбольных болельщиках. На этот раз пострадала фанатка из Марокко. Злоумышленник проник в номер женщины в гостинице «Космос» и похитил сумку с личными вещами, мобильный телефон, а также 1 тысячу долларов и 5 тысяч евро, передает «Интерфакс».

Как сообщается, потерпевшая 1972 года рождения обратилась в полицию, по факту кражи возбуждено уголовное дело. Причиненный материальный ущерб превысил 660 тысяч рублей. Ведется розыск преступника.

Как сообщал «Новый День», поездка в Россию на чемпионат мира по футболу дорого обошлась и болельщику сборной Колумбии: певец Хуан Луис Лондоньо Ариас, известный под псевдонимом Малума, стал жертвой воров. Злоумышленники проникли в его номер класса люкс в гостинице Four Seasons и похитили драгоценности на 50 млн рублей.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 20.06.18

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