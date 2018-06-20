Пенсионная реформа: эксперты назвали риски и самый вероятный сценарий

Пенсионная реформа, хоть и не стала пока «самоубийственной» для российской власти, однако ее своевременность вызывает сомнения у экспертов. Планы поднять пенсионный возраст создает у части населения «ощущение неспровоцированного нападения на «устои». Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в докладе фонда «Петербургская политика».

Как отмечают политологи, инициатива пенсионной реформы не сопровождалась системной работой с общественным мнением, не является консенсусной для самой власти и не имеет «публичного драйвера» в госорганах. К успехам продвижения проекта можно отнести «отсутствие стихийных волнений» и сохранение возможности для маневра, а также слабость морального авторитета наиболее активных критиков на фоне маргинализации протестов.

Самым вероятным (40%) сценарием прохождения пенсионной реформы авторы доклада называют «компромисс по инициативе власти», поскольку потенциал для этого «фиксирует» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который несколько раз уже подчеркивал, что глава государства не имеет отношения к планам правительства. При этом эксперты напоминают, что ранее Владимир Путин не воспользовался «прямой линией» для поддержки реформы и «снижения рисков».

Вероятность продавливания изначального варианта реформы оценивается в 20%. По мнению экспертов, для этого есть весь инструментарий – возможность мобилизации «всех властных институтов, административного продавливания и через грамотную манипуляцию динамикой протеста». Между тем, ощущается «дефицит мотивации власти к действиям, которые будут расценены обществом как шоковые».

Ровно такая же вероятность и «принуждения к компромиссу обществом». Традиция социального протеста, поясняется в докладе, во многом утрачена, однако «велико число случаев стихийных эмоциональных выплесков», и есть потребность в их периодическом повторении.

Реальность сценария «принуждение к компромиссу внутренним разломом» оценивается лишь в 15%. «Чем больше зазор между позицией правительства и президента, тем большее количество игроков могут начать расшатывать ситуацию изнутри – от Думы и Совета Федерации до профсоюзов, медиа и Церкви», – отмечается в докладе.

Что касается вероятности «пересмотра после принятия закона», то сильных сторон у такого сценария почти нет.

В то же время эксперты назвали несколько рисков, которые могут подтолкнуть власти к внесению корректив в первоначальные планы проведения пенсионной реформы. Среди них – контраст между неконфликтным характером разъяснения реформы и взрывоопасной общественной реакцией, неочевидность внутренней мотивации правительства и «дистанцирование президентской стороны от взятия на себя политической ответственности за предложенные изменения».

Кроме того, существует дефицит персонажей, на которых при необходимости можно переадресовать общественный гнев «для минимизации репутационных рисков власти».

Велики и собственные мотивы для отторжения реформы у разных общественных групп. Так, у старшего поколения – это тревога за судьбы детей, у 40+ – необходимость экстренного пересмотра своих жизненных горизонтов, у 40- рост пессимизма относительно карьерных перспектив из-за неухода «стариков» «на покой» в ближайшем будущем.

В то же время может проявиться конфликт между запросом на справедливость у населения и «неприкосновенностью» пенсионного возраста у отдельных групп (военнослужащих и работников силовых структур). При этом государство внутренне не готово продемонстрировать, даже символически, встречные самоограничения.

Как считают эксперты, отсутствуют также необходимые компенсирующие шаги – меры по трудоустройству старшего поколения, патронирование системы переквалификации, популяризации их сильных качеств в качестве работников. Взамен – лишь обещания «не бросить».

Авторы доклада не исключают выход на поверхность и других тем, например, «выбывание» бабушек и дедушек из числа активных «обеспечителей безопасности» детей из-за их неухода на пенсию в привычные сроки.

Желание вывести из тени самозанятых тоже могут расценить как покушение на устои и нарушение негласного пакта о неприкосновенности.

Что касается наложения пенсионной повестки на чемпионат мира по футболу, то, по мнению экспертов, технически это несколько помогло властям: размыло тему пенсий в СМИ, облегчило использование административных ограничений на массовые акции.

Но есть и оборотная сторона – немалая часть общества ощущает ЧМ как чужой и дорогой праздник, видит готовность полиции «закрывать глаза» на поведение иностранных болельщиков и «подчеркнуто репрессивные шаги» к собственным гражданам.

Как констатируют авторы доклада, обнародованный проект пенсионной реформы стал «серьезным и малоприятным сюрпризом для российской политической системы», которая имела 13-летнюю паузу в масштабных преобразованиях, с момента монетизации льгот. При этом правительство РФ так и не дает «внятного и не противоречащего стереотипам населения» ответа на вопрос, ради чего идти на «антисоциальные» издержки.

Москва, Ольга Ветрова

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