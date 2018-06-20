Реальные доходы россиян в мае резко снизились

Реальные доходы жителей России, с вычетом обязательных платежей, резко снизились: в мае их уровень сократился сразу на 9,3% в сравнении с апрелем. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», свидетельствуют данные Росстата.

Согласно подсчетам ведомства, в годовом выражении реальные доходы все же увеличились, но лишь на 0,3%.

Вместе с тем, Росстат обнадежил, что в среднем на душу населения денежные доходы составили 30 тысяч 438 рублей. Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата по итогам мая составила 43,815 тысячи рублей – на 9,9% выше, чем годом ранее.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.06.18

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