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Среда, 20 июня 2018, 18:16 мск

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Реальные доходы россиян в мае резко снизились

Реальные доходы жителей России, с вычетом обязательных платежей, резко снизились: в мае их уровень сократился сразу на 9,3% в сравнении с апрелем. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», свидетельствуют данные Росстата.

Согласно подсчетам ведомства, в годовом выражении реальные доходы все же увеличились, но лишь на 0,3%.

Вместе с тем, Росстат обнадежил, что в среднем на душу населения денежные доходы составили 30 тысяч 438 рублей. Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата по итогам мая составила 43,815 тысячи рублей – на 9,9% выше, чем годом ранее.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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