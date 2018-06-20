Матвиенко: Пенсионный возраст «перезрел»

Откладывать реформу с повышением пенсионного возраста в России нельзя. Такое заявление сегодня сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, закон нужно принять осенью, чтобы с 2019 года россияне начали выходить на пенсию на год позже, чем рассчитывали.

«Что касается отложить – нет, отложить нельзя. Если власть таким образом поступит, это будет безответственная власть. Обсуждать, корректировать... Но принимать надо, не откладывая, осенью этого года», – заявила Матвиенко, слова которой цитирует «Интерфакс».

По ее мнению, данный вопрос «перезрел» – реформа необходима. В то же время Матвиенко добавила, что «это должен быть диалог, в результате которого субъекты Федерации должны высказать свое отношение к этому проекту закона и свои замечания, предложения, которые они должны сформулировать».

Спикер СовФеда заверила, что все предложения будут внимательнейшим образом рассмотрены. «И если это в рамках возможного, разумного, они будут учтены при доработке этого законопроекта», – заявила Матвиенко.

Как известно, 16 июня правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в России с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Изменения планируется проводить поэтапно в течение переходного периода, который может начаться в 2019 году.

Между тем реформа вызывает крайне негативную реакцию общества. Объединения профсоюзов запланировали массовые акции протеста. Петицию против повышения пенсионного возраста на сайте Change.org, инициированную объединением профсоюзов «Конфедерация труда России» (КТР), подписали уже почти 2,2 млн человек. В КТР, ранее объявившей о подготовке акций протеста против пенсионной реформы, сегодня заявили, что «кампания по противодействию планам правительства переходит к этапу коллективных действий».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.06.18

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