Месси получит кубок мира из гжели

В воскресенье, 24 июня, в Бронницах в свой 31-й день рождения знаменитый футболист из Аргентины Лионель Месси получит торт весом 3,5 кг и копию Кубка мира, изготовленную из гжели. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Коллеги из Бронниц приготовили для Месси подарок – торт и копию Кубка мира, выполненную из гжели – одного из наших национальных символов. Хотелось бы, чтобы помимо положительных отзывов о радушном приёме и об условиях размещения, которые нам высказывали представители Федерации сборной Аргентины, Месси увез с собой кусочек России – то есть, вот этот подарочный сувенир. Не сомневаюсь, что он будет в восторге!» – отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Как известно, на время проведения чемпионата мира по футболу сборная Аргентины остановилась в Бронницах. Команда живет и готовится к матчам мундиаля на базе СДЮСШОР им. А. Сыроежкина. Следующий матч в рамках группового этапа Аргентина проведет против сборной Хорватии сегодня, 21 июня.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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