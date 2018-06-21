российское информационное агентство 18+

Бульварное чтиво

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 21 июня 2018, 12:02 мск

Новости Москва

Новости дня, Новости кратко, Интервью

Месси получит кубок мира из гжели

Фото: mst.mosreg.ru

В воскресенье, 24 июня, в Бронницах в свой 31-й день рождения знаменитый футболист из Аргентины Лионель Месси получит торт весом 3,5 кг и копию Кубка мира, изготовленную из гжели. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Коллеги из Бронниц приготовили для Месси подарок – торт и копию Кубка мира, выполненную из гжели – одного из наших национальных символов. Хотелось бы, чтобы помимо положительных отзывов о радушном приёме и об условиях размещения, которые нам высказывали представители Федерации сборной Аргентины, Месси увез с собой кусочек России – то есть, вот этот подарочный сувенир. Не сомневаюсь, что он будет в восторге!» – отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Как известно, на время проведения чемпионата мира по футболу сборная Аргентины остановилась в Бронницах. Команда живет и готовится к матчам мундиаля на базе СДЮСШОР им. А. Сыроежкина. Следующий матч в рамках группового этапа Аргентина проведет против сборной Хорватии сегодня, 21 июня.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.06.18

Изменение системы доплат грозит ухудшить положение малоимущих пенсионеров. / Радовавшемуся краху СССР Кикабидзе напомнили о его происхождении: «Был бы тогда малоизвестным певцом с окраины». / Власти больше не будут выдавать бесплатное жилье взамен утраченного при стихийных бедствиях. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / Чемпионат мира по футболу-2018

Ганину Яму во время ЧМ посетили более тысячи иностранных болельщиков (ФОТО)

В дни чемпионата екатеринбургский коллекционер показал экспозицию из 300 «футбольных» значков (ФОТО)

В городе-герое Волгограде британские фанаты «кидали зиги» и пели фашистские песни

Фальшивые болельщики: мигранты использовали ЧМ-2018, чтобы попасть через Россию в Европу

Звезды сборной Франции провели тренировку на поле «Екатеринбург Арены» (ФОТО)

Тренер Франции высказался о «странных» трибунах «Екатеринбург Арены»

Французский петух и перуанские танцы: болельщики разминаются перед матчем ЧМ в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге решили не перекрывать полностью дороги у ЦПКиО на время матчей

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Спорт, Подмосковье, Чемпионат мира по футболу-2018,

Новости партнеров