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Четверг, 21 июня 2018, 12:43 мск

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В Подмосковье преступник расстрелял собаку и ее хозяина

В Люберецком районе Подмосковья возбуждено уголовное дело о покушении на убийство местного жителя. Шокирующий случай произошел во дворе жилого дома в Лыткарино, где неизвестный расстрелял собаку и ее хозяина. Об этом, как передает РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, ЧП произошло 19 июня. Злоумышленник произвел в мужчину и его собаку серию выстрелов. В результате владелец пса получил пулевое ранение головы, грудной клетки и туловища. В тяжелом состоянии его госпитализировали в больницу. Собака умерла на месте происшествия, а преступник скрылся.

По делу назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская и баллистическая.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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