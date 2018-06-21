Доверие к Путину на исходе: пенсионная реформа стала вызовом для его избирателей

Пенсионная реформа России является продолжением неолиберальной политики, проводимой в Европе и продвигаемой Международным валютным фондом, и стала своего рода сигналом «Я свой!» российских правящих кругов западным. Если закон примут, в России навсегда изменится отношение людей к власти. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов.

Повышение пенсионного возраста, отметил он, долго лоббировали системные либералы, «выражая интерес ориентированных на внешние рынки производителей». «Здесь не раз отметился и Алексей Кудрин как представитель этой партии», – напомнил эксперт.

По его оценке, российские власти следуют «советам МВФ и доморощенных либеральных экономистов, отчаянно провалившихся в 2008-2009 и 2014-2016 годах». С точки зрения удовлетворения интересов Запада – это логичный ход, однако «цена его для российского общества слишком велика».

Эксперт прогнозирует ухудшение ситуации на рынке труда, где «оклады и без того невелики» – «сложнее будет трудоустроиться молодым, ничем не лучше станет положение людей предпенсионного возраста». «Их и так стараются не нанимать. Люди предпенсионного возраста «отягощены семьями», что, по мнению работодателей, очень плохо, а из молодых можно выжать все соки. Внуков некому будет водить в школу, сад и домой. Это повлияет на рождаемость, а та – на покупку жилья», – предупредил Колташов.

Как подчеркнул эксперт, он «ни в коей мере» не поддерживает пенсионную реформу, однако удивлен позицией «оппозиционных либералов». «Удивляют своим цинизмом. Все они вдруг стали против повышения пенсионного возраста, тогда как всегда говорили, что мы должны равняться на «мировые стандарты», на «мудрые рекомендации» МВФ и ВБ. А ведь эти рекомендации привели бы к еще более жесткой реформе, каковой нам, естественно, совершенно не нужно», – сказал Колташов.

Он отметил, что в ЕС эта мера проводилась абсолютно без оглядки на разные затруднения людей и особенно молодежи – в некоторых странах безработица достигала 50-70%. И это «нисколько не смущало Навального и его либеральных собратьев, восхвалявших «западный опыт» и «правильный капитализм», отметил экономист.

«Если бы ими сейчас принимались государственные решения, они говорили бы так: мировой опыт диктует еще более радикальное повышение пенсионного возраста (65-70 лет, например), – уверен Колташов. – Разве не так вели себя Яценюк и Ко на Украине, когда сперва были против некоторых мер, отрицая их связь с ЕС и МВФ, а после стали не только «за», но и проводить их в самой радикальной форме?»

Эксперт не исключает, что протест против пенсионной реформы примет разрозненный характер, но «общественное сознание все равно изменится», в частности, отношение к власти. В ходе минувших президентских выборов, как считает Колташов, общественное мнение сместилась влево, в сторону более социальной политики государства. Такой тенденции содействовали сами власти – «рядом мер и сигналов президента».

Как считает Колташов, назначение главой правительства Дмитрия Медведева и предложенная им пенсионная реформа – «вызов для избирателей Путина». «Если закон пройдет, он навсегда изменит отношение людей к власти. И это главное последствие, поскольку, сочтя общественный договор расторгнутый верхами, низы будут пересматривать всю линию своего поведения – она перестанет быть пассивной», – считает он.

Эксперт выразил уверенность, что правительство не отступит от реформы, поскольку «оно назначено, чтобы подставлять лоб в тестовом режиме» – «не зря же его возглавляет Медведев».

«Теперь очередь за реакцией людей. Власти внимательно следят за ней. Если она окажется сильной и опасной в плане последствий, то президент предложит компромиссное решение или наложит вето. Последнего и следует добиваться», – отметил Колташов.

Между тем, что бы ни случилось, пенсионная реформа «ставит вопрос о демократизации политического процесса в России», ибо общество уже поняло, что получило сигнал «незаметного» пересмотра общественного договора не в свою пользу, заключил эксперт.

Москва, Ольга Ветрова

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