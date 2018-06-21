К голодовке готовы! Работники «вредных» профессий намерены остановить пенсионную реформу

Антисоциальная инициатива правительства «четвертого срока» президента РФ Владимира Путина о повышении пенсионного возраста может привести к массовым голодовкам. Глава профсоюза авиадиспетчеров России Сергей Ковалев, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве, подтвердил, что авиадиспетчеры готовы пойти и на эту меру, чтобы не допустить повышения пенсионного возраста.

В попытках оправдать резонансный законопроект, «умаслить» часть населения страны и расколоть общество правительство неоднократно заявляло о том, что «вредники» – граждане, которые работают в опасных и вредных для здоровья условиях, не поддерживают протест против пенсионной реформы, потому что он их не касается. Ковалев подчеркнул, что это совершенно не так.

«Да, мы выходим на пенсию раньше на 10 лет. Но это не означает, что повышение возраста, которое провозглашают инициаторы со стороны правительства, не коснется так называемых «врединков». Это все построено на обмане. Обман положен в основу законопроекта – так же, как обманным путем была принята балльная система расчёта пенсий», – подчеркнул глава профсоюза авиадиспетчеров.

Он пояснил, что в законопроекте действительно не прописывается, что условия для представителей профессий «списка №1» – производств, работ, профессий, должностей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение, будут изменены. В то же время Ковалев напомнил, что ранее правительство РФ уже предпринимало неудачные попытки реформирования пенсионной системы и новый закон вкупе с уже принятыми поправками может больно ударить по льготникам.

«Пенсия диспетчеров три года назад была 17 тысяч рублей (при стаже 30 лет). После того как была принята бальная система начисления пенсии диспетчеры стали получать 12 тысяч. Произошло понижение социального уровня пенсионеров «вредников» – это не только авиадиспетчеры, это шахтеры, все работники, отнесенные к списку №1», – сказал он.

«При повышении пенсионного возраста произойдёт еще большее размывание бальной схемы по стажу, и пенсия уменьшится с 12 тысяч до 9 тысяч уровня – социальной пенсии. И этого никто не объясняет», – констатировал Ковалев.

Глава профсоюза подчеркнул, что диспетчеры и все трудящиеся, отнесенные к вредным профессиям, категорически не согласны с законопроектом. «Это коснется и их тоже. Несмотря на заявления правителей о том, что мы не трогаем работников вредных условий труда, – уточнил Ковалев.

В этой связи он также отметил, что поскольку авиадиспетчерам запрещено проводить забастовки, они готовы участвовать во всех законных протестных акциях. При этом глава профсоюза не исключил, что возможны голодовки, однако обратил внимание, что после последних голодовок в начале 2000-х годов, власть подстраховалась и создала условия для того, чтобы не допустить повторения тех событий.

«К голодовкам готовы. Но нам запретили и голодать. После голодовки в 2002 году были два судебных процесса в Омске и Новосибирске. Суды поочередно запретили омским и новосибирским диспетчерам голодать всю оставшуюся жизнь, но, правда, персонально. Есть персонифицированный список, кому запрещено. В то же время есть некий запрет в нормативных документах – федеральные авиационные правила по медицинскому обеспечению. После тех голодовок в 2003 году приказом Минтранса в них внесли изменения и обязали питаться, отдыхать, нормально спать и так далее», – уточнил Ковалев.

«Не могу обещать… Но если это будет единственная сила, которая сможет остановить данный закон, я думаю, диспетчеры смогут прибегнуть к такому методу», – заверил глава профсоюза авиадиспетчеров.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 21.06.18

«Жуткий грохот и вспышка»: в небе над Россией взорвался яркий метеорит (ВИДЕО). / Пенсионная реформа от Жириновского: сколько лет отработал – столько тысяч рублей пенсия. / Доверие к Путину на исходе: пенсионная реформа стала вызовом для его избирателей. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»