«Нищая старость»: названа главная идея правительства «четвертого срока» Путина

Профсоюзы возмущены действиями правительства РФ, которое вместе с Центробанком разворовывает пенсионные накопления граждан. Как заявил президент федерального профсоюза авиадиспетчеров России Сергей Ковалев, власть уничтожает государственную пенсионную систему, в том числе с помощью разрушения негосударственных пенсионных фондов (НПФ).

Выступая сегодня на пресс-конференции в Москве, Ковалев обратил внимание на «еще один вредный показатель деятельности правительства».

«Мы пытаемся создать собственные негосударственные пенсионные фонды. Пенсия в 12-17 тысяч – это не деньги. Такой фонд есть, он действует 2005 года, и только за последние три года государство сделало так, чтобы наш негосударственный пенсионный фонд в результате ликвидации трех банков потерял 750 млн рублей», – сказал президент профсоюза авиадиспетчеров.

При этом он отметил, что Росавиация предпринимает все действия, чтобы закрыть НПФ и передать оставшиеся деньги в другие фонды. «Что это, протекция? Да, скорее всего. Нежелание помочь работникам своей же отрасли? Да», – возмутился Ковалев.

По словам профсоюзного лидера, попытки власти переложить ответственность на происходящие только на руководство ЦБ РФ – несостоятельны.

«Правительство может отгородится, сказать, что Центробанк им не подвластен… Да, (официально) не подвластен и президенту, и правительству! Все, что делается в банковской сфере, делается с согласия с ведома и для общей политической идеи. Наши 750 млн рублей и деньги других негосударственных пенсионных фондов, попавших под раздачу – кто-то же их вывез. Они не растворились бесследно», – подчеркнул Ковалев.

По его словам, правительство «губит государственную пенсионную систему» и не оставляет гражданам возможности самим заботиться о своей старости, уничтожая НПФ.

«Мы будем протестовать по мере наших сил и возможностей», – заверил Ковалев.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 21.06.18

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