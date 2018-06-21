20-м будешь: глава комитета Госдумы Дегтярев выдвинулся в мэры Москвы

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев 20-м по счету подал документы на выдвижение кандидатом в мэры Москвы. Претенденту от ЛДПР сбор подписей для регистрации не потребуется.

В 2013 году, Дегтярев проиграл выборную «гонку», набрав лишь 2,86% голосов, передает «Интерфакс».

Согласно последним данным, за кресло столичного градоначальника поборются 12 самовыдвиженцев и восемь представителей партий. Ранее на выборы заявились действующий мэр Москвы Сергей Собянин, кандидат от КПРФ – экс-депутат Госдумы Вадим Кумин, глава Красносельского округа Илья Яшин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от «Справедливой России», от партии «Зеленые» – летчик-космонавт Сергей Ревин, а также директор коммерческой организации Игорь Суздальцев, глава благотворительного фонда Руслан Халиуллин, руководитель Академии профессионального роста Наталья Донцова, предприниматель Герман Стерлигов и председатель конституционного комитета «К» Алексей Назаров.

Также на пост мэра претендуют кандидат «Гражданской инициативы» Дмитрий Гудков, журналист Антон Красовский, рок-музыкант Сергей «Паук» Троицкий, главный редактор газеты «Национальный курс» Денис Ганич («Национальный курс»), гендиректор ООО «НИТЭК» Дмитрий Новиков, инженер-дефектоскопист Антон Тарасов, сотрудник ООО «Газпром информ» Александр Милованкин, лидер партии «Альянс Зеленых» Александр Закондырин и депутат Мосгордумы Михаил Балакин («Союз горожан»).

Напомним, Мосгоризбирком будет принимать документы для регистрации кандидатов до 18:00 3 июля. Всем претендентам необходимо собрать от 110 до 115 подписей депутатов не менее чем 110 муниципальных образований Москвы, а самовыдвиженцам также – от 36,1 до 39,7 тысячи подписей избирателей (0,5% от их общего числа в столице).

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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