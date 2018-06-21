Ожидаемо: мэрия Москвы запретила митинги против пенсионной реформы

Московские власти не согласовали акции протеста против пенсионной реформы, сославшись на чемпионат мира по футболу. Мэрия напомнила об указе президента РФ о запрете проведения любых массовых мероприятий во время ЧМ-2018, передает Infox.ru.

Как сообщается, заявители подавали три уведомления на проведение протестных акций на 1,3 и 4 июля. В мэрии пояснили, что любые протесты в центре – районе Бульварного кольца, Площади Революции, Тверского бульвара – неуместны и небезопасны для горожан и туристов, ведь такого наплыва гостей не было давно.

Напомним, ранее о планируемом митинге 1 июля сообщал Алексей Навальный. Партия «Яблоко» информировала о планах проведения акции 3 июля на Суворовской площади в Москве, а «Левый фронт» – 4 июля на Площади Революции.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 21.06.18

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