Дожили: россияне больше верят в инопланетян, чем в достойную пенсию

Граждане РФ потеряли надежду на финансовое благополучие в старости. Даже вера в инопланетян оказалась больше, чем в достойную пенсию от государства. Любопытные результаты опроса приводит портал Superjob.

Согласно результатам сраснительного исследования, существование внеземной жизни не исключили 37% респондентов. Резкое «нет» заявили 41%, а затруднились с ответом 22% опрошенных.

При этом на вопрос, может ли государство обеспечить вам достойную пенсию, положительно ответили лишь 9%. «Нет» – 78%, не определились – 13%.

Отмечается, что опрос проводился 19 и 20 июня среди 1600 респондентов разных регионов России.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.06.18

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