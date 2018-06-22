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Пятница, 22 июня 2018, 14:41 мск

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Дожили: россияне больше верят в инопланетян, чем в достойную пенсию

Граждане РФ потеряли надежду на финансовое благополучие в старости. Даже вера в инопланетян оказалась больше, чем в достойную пенсию от государства. Любопытные результаты опроса приводит портал Superjob.

Согласно результатам сраснительного исследования, существование внеземной жизни не исключили 37% респондентов. Резкое «нет» заявили 41%, а затруднились с ответом 22% опрошенных.

При этом на вопрос, может ли государство обеспечить вам достойную пенсию, положительно ответили лишь 9%. «Нет» – 78%, не определились – 13%.

Отмечается, что опрос проводился 19 и 20 июня среди 1600 респондентов разных регионов России.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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