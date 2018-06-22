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Пятница, 22 июня 2018, 15:22 мск

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Назад в лихие 90-е? Зять Ельцина стал советником Путина

Президент РФ Владимир Путин провел ряд кадровых перестановок и назначил Валентина Юмашева – экс-главу администрации первого президента Бориса Ельцина своим советником на общественных началах. Об этом говорится в распоряжении главы государства.

Как известно, Юмашев возглавлял администрацию Ельцина в 1997-1998 годах, а на ранних порах был советником президента по взаимодействиям со СМИ. Семейная биография нового советника не менее интересна. Его супруга – дочь Ельцина Татьяна Дьяченко, а дочь от первого брака – жена «санкционного» бизнесмена Олега Дерипаски, отмечает Infox.ru.

Согласно распоряжению, переназначены также Николай Патрушев – на должность секретаря Совета Безопасности РФ и Анна Кузнецова – как уполномоченная по правам ребенка, а также ряд других чиновников.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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