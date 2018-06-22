Смертельный «Дом-2»: экс-участница шоу выпала из окна 19 этажа

Скандально известный телепроект «Дом-2» кого-то озаряет лучами славы, а кому-то ломает судьбы. Очередной жертвой стала экс-участница шоу Анастасия Тарасюк. Девушка выпала из окна 19 этажа, передает «РЕН-ТВ».

По данным телекомпании, ЧП произошло на Минской улице. Тарасюк получила тяжелые травмы и скончалась на месте. Отмечается, что девушка совсем недавно, 6 июня, переехала в квартиру, о чем писала в своем Instagram.

Примечательно, что это далеко не первая трагедия, связанная с телепроектом. Как сообщал «Новый День», ранее бывшая участница телепроекта «Дом-2» Мария Политова была обнаружена мертвой Щелковском районе Подмосковья. Девушка находилась в розыске, после того как ушла из дома и не вернулась. Ее тело, почти полностью занесенное снегом, нашли на дачном участке возле забора одного из коттеджей. Причиной смерти назвали отравление лекарственными препаратами.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 22.06.18

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