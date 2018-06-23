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Суббота, 23 июня 2018, 12:34 мск

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«Яблоко» vs Митрохин: выдвижение кандидата на пост мэра Москвы снова отложено

Выдвижение лидера московского «Яблока» Сергея Митрохина на выборы мэра российской столицы вновь оказалось под вопросом. Федеральное Бюро партии поставило под сомнение решение конференции регионального отделения.

Как говорится в официальном сообщении пресс-службы «Яблока», конференция не подтвердила полномочия 14 делегатов. Это может стать основанием для непризнания выдвижения кандидата в мэры Москвы городской избирательной комиссией.

«Кандидатура Сергея Митрохина не была согласована ни федеральным Бюро, ни его исполкомом, как того требует устав», – подчеркивается в пресс-релизе.

Решение о Митрохине и вопрос о выдвижении кандидатов на довыборах депутатов Государственной Думы планируется принять в понедельник, 25 июня, на заседании федерального Бюро партии.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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