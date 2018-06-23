Собянину предложено «осмотреться» и отказаться от поста мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин мог бы отказаться от притязаний на пост столичного градоначальника, если внимательно изучил состав участников сегодняшней конференции «Моссовет-2018». Об этом заявил сегодня лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов.

Конференция «Моссовет -2018», где выступил не только Удальцов, но и известные общественные деятели – писатель Захар Прилепин, журналист Максим Шевченко и внук лидера КПРФ Леонид Зюганов, собрала широкий круг лево-патриотической общественности, в том числе представителей объединений дольщиков, профсоюзов. Главными темами обсуждения стати пенсионная реформа и выборы мэра Москвы. Как было заявлено, москвичам необходимо объединиться против властной группировки, поскольку проекты реновации, организации платных парковок и ежегодного перекладывания асфальта и дорожной плитки являются ярким проявлением разворовывания бюджетных средств.

Один из выступающих – экс-депутат Госдумы Вадим Кумин, который ранее был выдвинут КПРФ на выборы мэра Москвы, подчеркнул, что даже европейские столицы, несмотря на антироссийскую политику ЕС, показывают достойный ориентир на лево-патриотические идеи. Он обратил внимание, что в ряде столиц, в частности, в Лондоне, Париже и Берлине мэрами не случайно являются социалисты, выступающие в защиту обычных граждан, которые там живут. Конференция большинством голосов поддержала его кандидатуру.

Обсуждая пенсионную реформу, которую продвигает правительство РФ во главе с Дмитрием Медведевым, «Моссовет -2018» принял манифест против таких планов властей, поддержав идею проведения общероссийского референдума по этому вопросу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.06.18

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