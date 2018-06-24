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Воскресенье, 24 июня 2018, 13:51 мск

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ЧП в Подмосковье: четверо рабочих отравились аммиаком, двое погибли

В подмосковном Раменском районе четверо рабочих завода «Моссельпром» госпитализированы после отравления аммиаком, двое из пострадавших скончались, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения региона.

Сообщается, что состояние госпитализированных рабочих оценивается как крайне тяжелое, они находятся в реанимации.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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