ЧП в Подмосковье: четверо рабочих отравились аммиаком, двое погибли

В подмосковном Раменском районе четверо рабочих завода «Моссельпром» госпитализированы после отравления аммиаком, двое из пострадавших скончались, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения региона.
Сообщается, что состояние госпитализированных рабочих оценивается как крайне тяжелое, они находятся в реанимации.
Обстоятельства инцидента выясняются.
Москва, служба информации РИА «Новый День»
Москва. Другие новости 24.06.18
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