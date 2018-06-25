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Понедельник, 25 июня 2018, 13:47 мск

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Перуанские болельщики после драки попали в больницу

В Москве двое футбольных болельщиков из Перу стали участниками драки, после чего попали в столичную больницу, передает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

Как сообщается, ЧП произошло утром в воскресенье. Из медучреждения в правоохранительные органы поступила информация о нанесении телесных повреждений двум гражданам Перу, которые прибыли в Москву на чемпионат мира по футболу. Пострадавшие были доставлены в больницу с Бересеневской набережной, у них диагностированы легкие травмы, характерные для потасовки, в том числе гематомы, синяки, ушибленные раны.

По данному факту начата проверка, однако опросить пострадавших сотрудники правоохранительных органов не смогли, так как болельщики покинули больницу сразу после оказания медпомощи.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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