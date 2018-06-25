Пенсионная реформа: Путин не обращает внимания на снижение рейтинга

В Кремле заметили снижение рейтинга доверия к главе государства Владимиру Путину после объявления о начале пенсионной реформы в России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Путин не обращает на это особого внимания, и призвал не драматизировать планы правительства РФ о повышении возраста выхода на пенсию, а лучше их разъяснять.

Песков подчеркнул, что для Путина является главным выполнять обязанности главы государства, а «интересы людей для него всегда превыше всего».

«Общественный резонанс, конечно, влияет на волатильность рейтинговых показателей. Но вы знаете, что Путин весьма прагматично к этому относится. И для него главное – это продолжение работы, выполнение обязанностей главы государства. Он никогда и в данном случае [тоже] не оглядывается на рейтинг», – цитирует представителя Кремля РИА «Новости».

Песков также заявил, что в Кремле не склонны сгущать краски с восприятием в обществе изменения пенсионного законодательства, эту инициативу правительства надо скрупулезно разъяснять.

«Я бы не стал сгущать краски. Безусловно, инициатива правительства в плане пенсионной реформы – это очень социально значимая, очень резонансная тема. Она подлежит дальнейшему скрупулезному разъяснению», – заявил Песков и добавил, что пока президент не принимает участия в экспертных обсуждениях по этой теме.

Как сообщал «Новый День», пенсионная реформа вызвала резкое неприятие жителей России. В ряде регионов прошли массовые акции протеста против повышения пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Согласно многочисленным социологическим опросам, подавляющее большинство жителей страны категорически не поддерживает планы кабинета министров.

Одновременно Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал итоги опроса, из которых следовало, что пенсионная реформа и рост цен на бензин негативно отразились на рейтинге президента РФ и главы его правительства Дмитрия Медведева.

Уровень одобрения деятельности главы государства по среднему значению составил 72,1%, что почти на 5% ниже, чем ранее. Работу правительства и премьера одобрили – 44,7% и 38,5% соответственно. В конце мая – начале июня рейтинг одобрения Путина был 77,3%, Медведева – 43,6%, правительства в целом – 49,7%.

Согласно данным опроса Фонда «Общественное мнение», 30% россиян «безусловно доверяют» главе государства, 37% – «скорее доверяют», совсем не доверяют 13% и еще 15% сказали, что «скорее не доверяют». Премьер-министру РФ доверяют 8% респондентов, «скорее доверяют» – 21%, «скорее не доверяют» – 25% и «безусловно не доверяют» – 35%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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