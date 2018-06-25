Лоббисты пенсионной реформы «наточили ножи»: на профсоюзы обрушилась информационная атака

Лоббисты законопроекта о повышении пенсионного возраста в России начали бороться с противниками реформы с помощью информационных атак и «фейковых» новостей. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня заявил председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков на пресс-конференции в Москве. По его словам, таким образом предпринимается попытка нейтрализовать профсоюзное движение, которое выступило против «пенсионных» планов правительства РФ.

Комментируя информацию о том, что он якобы способствовал тому, что около 30% собственности профсоюзов было незаконно присвоено, Шмаков подчеркнул, что подобные «фейки» появляются каждый раз, когда ФНПР выражает свое категоричное мнение по тому или иному вопросу.

«Всякий раз, когда какие-то слои нашего общества не устраивает позиция профсоюзов, особенно, когда она достаточно острая и не совпадает с позицией правительства или других властных структур, тут же начинается информационная волна по поводу профсоюзной собственности. Ну что... очередная волна, переживём и эту», – сказал председатель ФНПР.

«Это бред, все решения по собственности принимаются коллегиально. Можно, конечно, списывать на лидеров, но это коллегиальное решение. Но я хочу вас разочаровать. Еще в 1994 году у ФНПР осталось только 15% от всего объема собственности, которое было когда-то у советских профсоюзов, 85% были переданы в собственность в наши региональные отделения», – отметил Шмаков.

В этой связи он также подчеркнул, что травля, с которой обрушились на него и его близких из-за пенсионной реформы, отвлекает внимание от реальной проблемы повышения возраста выхода на пенсию.

«Это демократия или это а-ля травли Трампа (президент США Дональд Трамп)? Это нормально, потому что политология подтверждает, когда хочешь «пободаться» с какой-то общественной организацией или даже с государством, должна быть атака на лидера. Мы сейчас наблюдаем такие атаки на лидера, на организацию», – констатировал глава ФНПР.

В то же время он обратил внимание, что методы «политической борьбы» сейчас измельчали.

«В 1997-98 годах меня приглашали на Лубянку, где предостерегали, где говорили то же самое, что и сейчас – что мы будем нести ответственность, если в стране что-то произойдет. А сейчас начинают докапываться уже до «мышей». Если на Лубянке меня предупреждали лично, то сейчас начинают всякие фейковые новости вбрасывать по поводу меня, моих близких, жены, детей и так далее», – сказал он.

Напомним, 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Предполагается, что реформа начнется со следующего года и продлится до 2034 года. Сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55. Законопроект может быть принят в первом чтении уже 19 июля.

Инициатива правительства вызвала недовольство в регионах, в ряде регионов прошли протестные акции. Против пенсионной реформы выступили объединение профсоюзов «Конфедерация труда России» и Федерация независимых профсоюзов России, объявив о подготовке митингов протеста по всей России. Онлайн-петицию против пенсионной реформы, инициированную КТР, подписали уже почти 2,4 млн человек.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 25.06.18

Пенсионная реформа: Путин не обращает внимания на снижение рейтинга. / Перуанские болельщики после драки попали в больницу. / Клиентов крупного российского туроператора отказались заселять в отели Китая и Турции. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»