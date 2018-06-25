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Понедельник, 25 июня 2018, 16:52 мск

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СМИ: Гражданка ФРГ заявила об изнасиловании в центре Москвы

В Москве гражданка Германии обратилась в правоохранительные органы с заявлением об изнасиловании около памятника Пушкину в центре столицы, передает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

Сообщается, что ЧП произошло накануне. Гражданка Германии 1984 года рождения сообщила в полицию, что ранним утром неизвестные на Пушкинской площади нанесли ей телесные повреждения и совершили насильственные действия сексуального характера.

Правоохранительные органы проводят проверку. Проводится поиск предполагаемых злоумышленников, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Москва, Светлана Антонова

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