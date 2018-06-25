Пенсионная проблема РФ: «всех «дворцов» не хватит, чтобы увеличить пенсии

Более продуктивное администрирование и использование зданий-«дворцов», которые построены для региональных отделений Пенсионного фонда, судов и других властных структур, не хватит для того, чтобы решить проблемы в пенсионной системе. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил сегодня глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве.

Комментируя вновь вскрывшееся возмущение общественности по поводу шикарных «дворцов», которые за несколько лет построены во многих регионах для Пенсионного фонда, а также и даже зазвучавшие предложения «оптимизировать» некоторые функции пенсионного фонда и налоговой инспекции, Шмаков выразил уверенность в том, что это не повлечет значительной пользы.

«Всех «дворцов» правосудия, пенсионного фонда, региональных судов и прочих не хватит, чтобы увеличить пенсии», – подчеркнул он.

«В высоких кругах идеи передать функции Пенсионного фонда налоговой инспекции никогда не было. Что уже объединили? Объединили или отобрали функцию сбора взносов Пенсионного фонда и передали эту функцию налоговой инспекции. В результате, уровень собираемости пенсионных взносов упал до среднего уровня сбора налогов в РФ», – отметил Шмаков.

По его словам, ФНПР ранее предупреждали, что соответствующее решение будет иметь крайне негативные последствия. «Налоговая инспекция – инструмент, который не может дифференцировать вносы. Она воспринимает это (сбор пенсионных взносов), как налоги. А налоги и взносы имеют разно правовое положение – тут разные способы сбора и распределения», – сказал он.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Предполагается, что реформа начнется со следующего года и продлится до 2034 года. Сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55. Законопроект может быть принят в первом чтении уже 19 июля.

Инициатива правительства вызвала недовольство в регионах, в ряде субъектов Федерации прошли протестные акции. Против пенсионной реформы выступили объединение профсоюзов «Конфедерация труда России» и Федерация независимых профсоюзов России, объявив о подготовке митингов протеста по всей России. Онлайн-петицию против пенсионной реформы, инициированную КТР, подписали уже почти 2,4 млн человек.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 25.06.18

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