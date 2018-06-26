ЧП в Подмосковье: 15-летний подросток получил огнестрельное ранение

В Подмосковье подросток получил огнестрельное ранение в ногу. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитата, по данному факту организована доследственная проверка.

По данным ведомства, ЧП произошло накануне в Талдомском районе. Два 15-летних мальчика, находясь дома у одного из них, нашли в шкафу ключи от сейфа с оружием принадлежащем главе семейства. Дети нашли в сейфе патроны и снарядили карабин «Сайга». В результате неосторожных действий один из подростков выстрел себе в ногу, после чего был госпитализирован в больницу.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.06.18

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