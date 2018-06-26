Болельщик из Саудовской Аравии лишился 15 млн рублей: «зафрахтовал» самолет

«Приключения» иностранных болельщиков на российском чемпионате мира пополнились еще одним ЧП. Болельщик из Саудовской Аравии лишился 15 млн рублей – он отдал деньги мошеннику, который пообещал организовать перелет из Москвы в Волгоград для своей жертвы и его товарищей, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Как сообщается, турист отдал неизвестному 110 тысяч долларов и 120 тысяч евро за услуги и на расходы, после чего мужчина скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 26.06.18

ЧП в Подмосковье: 15-летний подросток получил огнестрельное ранение. / Ирония судьбы: актрису Марию Миронову обворовали на Садовом кольце. / В Португалии из-за некроза скончался российский музыкант. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»