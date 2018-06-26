Болельщик из Саудовской Аравии лишился 15 млн рублей: «зафрахтовал» самолет

«Приключения» иностранных болельщиков на российском чемпионате мира пополнились еще одним ЧП. Болельщик из Саудовской Аравии лишился 15 млн рублей – он отдал деньги мошеннику, который пообещал организовать перелет из Москвы в Волгоград для своей жертвы и его товарищей, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Как сообщается, турист отдал неизвестному 110 тысяч долларов и 120 тысяч евро за услуги и на расходы, после чего мужчина скрылся.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 26.06.18
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