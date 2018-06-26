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Вторник, 26 июня 2018, 13:42 мск

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Смерть под парусом: в подмосковном яхт-клубе найден мертвым известный бизнесмен

В элитном подмосковном яхт-клубе «Галс» найден мертвым известный бизнесмен Сергей Шекланов. Его тело обнаружили в каюте катера еще 24 июня, однако информация появилась только сейчас, передает «РЕН-ТВ».

Как сообщается, предположительная причина гибели Шекланова – острая сердечно-сосудистая недостаточность. Никаких насильственных признаков смерти на его теле не нашли.

Отметим, что Шекланов в прошлом являлся совладельцем банка «БТА-Казань» и «Руснефтехима». За ним числятся компании «Регионгазхолдинг» и «Стрим ойл».

Москва, Ольга Ветрова

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