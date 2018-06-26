МИД РФ заступился за российских футболистов

Российское внешнеполитическое ведомство встало на защиту сборной РФ по футболу, раскритиковав статью саудовского интернет-издания Sada, в которой говорилось о применении россиянами допинга, передает Infox.ru.

Речь идет о кампании по очернению российских спортсменов. Авторы скандальной публикации предполагали, что наши футболисты принимали стимулирующие средства перед первым матчем на ЧМ-2018, когда разгромили саудитов со счетом 5:0, и сокрытию якобы способствовали российские спецслужбы.

В МИДе напомнили, что ни ФИФА, ни Всемирное антидопинговое агентство не обнаружило никаких доказательств употребления запрещенных препаратов, и пожелали, чтобы «фейковый» материал вызвал у саудовских болельщиков не те чувства, на которые рассчитывали его заказчики.

Комментируя заявление о допинге, министр спорта России Павел Колобков посоветовал специалистам из Американского антидопингового агентства обратить внимание на ситуацию с допингом в своей стране.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.06.18

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