В Подмосковье педофил-рецидивист поплатился за изнасилование 9-летней девочки

В Подмосковье 48-летний педофил-рецидивист приговорен к 17 годам заключения за растление 9-летней девочки. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, преступление было совершено 26 апреля 2017 года в Люберцах. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поймал свою жертву в лифте одного из жилых домов. Затем, угрожая убийством, он затащил ребенка на ближайший пустырь, где совершил над ней насильственные действия сексуального характера.

На допросе он признал свою вину. В ходе следствия также выяснилось, что злоумышленник дважды судим за совершение аналогичных преступлений в отношении детей.

Педофил признан виновным по ч. 5 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней»). Приговором Московского областного суда ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.06.18

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