В Подмосковье 3-летний мальчик выпал из маршрутки и погиб: возбуждено уголовное дело

В Подмосковье 3-летний мальчик выпал из открытой двери маршрутки и был насмерть задавлен. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, расследование уголовного дела взято на контроль центрального аппарата.

По данным ведомства, ЧП произошло 22 июня на автобусной остановке в Ногинске. 3-летний мальчик выпал из открытой двери транспортного средства и водитель совершил на него наезд. Малыш получил различные травмы и скончался в «скорой» на пути в больницу.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека»). По поручению председателя СКР расследование уголовного дела взято на контроль в центральном аппарате ведомства.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сотрудники правоохранительных органов ищут возможных свидетелей произошедшего. Выясняется наличие либо отсутствия нарушений в действиях водителей и организации, занимающейся перевозкой людей. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как уточняет «Московский комсомолец», мальчик оступился и попал под заднее колесо маршрутки. Водитель не убедился, что все пассажиры покинули салон и начал движение.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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