ЧП в центре Москвы: машина ДПС сбила велосипедиста у стен Кремля

В центре Москвы, прямо у стен Кремля, машина ДПС сбила велосипедиста. Инцидент произошел на пешеходном переходе Москворецкой набережной в районе Васильевского спуска, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на очевидца происшествия.

По данным издания, движение в одну сторону было сильно затруднено, в другую – свободно. Велосипедист, спешившись, переходил свободную половину набережной, где был сбит объезжавшей пробку по встречной полосе машиной ГИБДД. При столкновении он отлетел на 10 метров и, по всей видимости, получил серьезные травмы, так как не смог подняться.

Отмечается, что сотрудники ДПС ехали с включенной мигалкой на большой скорости. Их автомобиль подавал звуковые сигналы, которые не были полицейской сиреной.

После аварии «стражи порядка» вышли из машины, и на месте собралась толпа очевидцев. О состоянии пострадавшего пока ничего не известно.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 26.06.18

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