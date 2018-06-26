Не хватило? Правительство выделило ещё почти 800 млн на ЧМ-2018

Правительство РФ выделило дополнительные субсидии для организации чемпионата мира по футболу. Соответствующие документы подписаны премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Согласно распоряжениям правительства, опубликованным на портале правовой информации, 334,200 млн рублей выделены предприятию «Спорт- Инжинириринг», которое выполняет функцию застройщика стадионов в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Саранске и осуществляет их эксплуатацию, а также отвечает за эксплуатацию тренировочных площадок.

Кроме этого, 481,615 млн рублей из резервного фонда правительства выделяется Минспорту РФ на предоставление субсидии организациям, которые осуществляют «финансовое обеспечение деятельности по реализации мероприятий, направленных на подготовку к чемпионату мира по футболу в 2018 году в РФ».

Напомним, ранее общая стоимость подготовки к чемпионату мира в России оценивалась в $13,2 млрд – пока это самый дорогой мундиаль. Однако, как отмечают эксперты, каждый последующий мундиаль обходится дороже предыдущего. ЧМ-2010 в Южной Африке обошелся в $6 млрд, в Бразилии ЧМ-2014 – $11 млрд.

Москва, Мария Вяткина

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