«Преступная небрежность»: названа причина трагедии на «Славянском бульваре»

Водитель автобуса Виктор Тихонов, устроивший смертельное ДТП возле станции метро «Славянский бульвар» в Москве, ответит в суде за «преступную небрежность». Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета после завершения расследования уголовного дела.

В ведомстве отмечают, что, несмотря на непризнание вины Тихоновым, следователи «восстановили всю хронологию событий, опровергающую его доводы». Они проверили документацию и техническое состояние автобуса, организацию работы, а также сведения об обучении и инструктажах. При этом состояние машины оценили как «работоспособное».

«Установлено, что Тихонов, проявляя преступную небрежность и игнорируя свои обязанности, действуя небезопасно, потерял контроль за дорожной обстановкой и движением транспортного средства. В результате он ошибочно надавил на педаль управления подачей топлива, за которым последовал резкий разгон скорости автобуса до не менее 23 км/ч», – констатировали в СКР.

Далее, по версии следствия, Тихонов выехал с проезжей части на пешеходный тротуар, однако «не принял своевременных и действенных мер к остановке» – не использовал работоспособные тормоза, другие технические возможности торможения, в том числе вспомогательную тормозную систему. Кроме того, он не выключил замок зажигания и не задействовал аварийный выключатель.

В результате автобус продолжил движение, столкнулся со стеной подземного пешеходного перехода, после чего съехал по ступеням вниз и наехал на людей. Четверо пострадавших скончались на месте, двоим был нанесен тяжкий вред здоровью, еще не менее восьми получили телесные повреждения.

Теперь уголовное дело направлено в суд для рассмотрение по существу.

Напомним, что трагический случай произошел 25 декабря 2017 года. Водитель автобуса обвиняется по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и гибель двух и более лиц).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.06.18

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