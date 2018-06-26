Закат «Яблока»? Митрохин решил судиться с собственной партией

Лидер московского «Яблока» Сергей Митрохин направил иск в Замоскворецкий суд столицы против федерального бюро собственной партии, которое приняло решение отменить его выдвижение в мэры Москвы. Об этом политик сообщил в интервью «Интерфаксу».

Митрохин уточнил, опирается на федеральный закон о политических партиях, в соответствии с которым они должны исполнять свой устав. По его мнению, при принятии решения об отмене его выдвижения устав партии был грубо нарушен – он не был приглашен на рассмотрение контрольно-ревизионной комиссией жалоб на решение о его выдвижении для участия в мэрской гонке.

Как считает Митрохин, подобными решениями федеральное бюро «Яблока» «дискредитирует партию» и «наносит ей политический ущерб».

«Я исхожу из огромной ответственности, которую испытываю перед московским региональным отделением, которое меня выдвинуло – два раза! Но главное, я исхожу из ответственности перед москвичами, которые меня поддержали», – сказал Митрохин.

Пресс-секретарь Замоскворецкого суда Эмилия Хиль сообщила «Интерфаксу», что досудебная подготовка по делу (беседа) назначена на среду, 27 июня, в 9:30. По ее итогам, суд назначит дату рассмотрения иска по существу.

Накануне федеральное бюро «Яблока» отменило решение московской конференции партии о выдвижении Митрохина в качестве кандидата в мэры Москвы в связи с нарушением порядка выдвижения, а также тем, что его кандидатура не была согласована с руководством партии.

Тем не менее, Митрохин подал в Мосгоризбирком документы для регистрации в качестве кандидата в мэры Москвы от «Яблока».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.06.18

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