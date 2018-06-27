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Среда, 27 июня 2018, 11:54 мск

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Чечня и Кадыров: Египет нашел виноватых в своем провале на ЧМ-2018

Египетские чиновники при «разборе полетов» после провала своей сборной на чемпионате мира по футболу усмотрели одной из причин неудачи в Чечне. Депутаты парламентского комитета по делам молодежи и спорта Египта заподозрили, что размещение в Грозном могло отразиться на результатах команды, сообщает телеканал Al Arabiya.

Отмечается, что комитет «глубоко расстроен унизительным выступлением» и возлагает ответственность за проигрыш на тренера команды – аргентинца Эктора Купера, игроков, а также на Футбольную ассоциацию Египта.

Однако в комитете не исключают, что плохая игра связана с размещением вдали от городов, где предстояли матчи. Как известно, спортсмены летали в Екатеринбург, Санкт-Петербург и Волгоград. Отвлечь от футбольных задач, считают в Египте, могло присутствие в отеле актеров, актрис и бизнесменов.

Претензии возникли и к ужину у главы республики Рамзана Кадырова, на котором египетскому нападающему Мохамеду Салаху присвоили звание почетного гражданина Чечни, чем «настроили против футболиста британские СМИ». В комитете считают это «несанкционированным использованием имиджа игрока».

Напомним, что Египет проиграл Уругваю со счетом 0:1, России – 1:3 и Саудовской Аравии 1:2. Таким образом команда заняла последнее место в группе А.

Каир, служба информации РИА «Новый День»

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