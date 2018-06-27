Их уже 29: список претендентов на кресло мэра Москвы продолжает пополняться

Общее число претендентов на пост мэра Москвы, выборы которого пройдут 9 сентября, достигло 29 человек. Как сообщили в Мосгоризбиркоме, 13 их них выдвинуты партиями, 16 – самовыдвиженцы.

Сегодня утром документы на выдвижение от партии «Российский общенародный союз» подал Михаил Бутримов. Накануне список претендентов пополнился кандидатом от Монархической партии Ильей Баковым и самовыдвижцем из центрального штаба Национально-освободительного движения Максимом Славиным, отмечает «Интерфакс».

В то же время Мосгоризбирком снял с предвыборной кампании кандидатуру летчика-космонавта Сергея Ревина, который выдвигался на пост мэра Москвы от столичного отделения экологической партии «Зеленые». Ранее о выходе из предвыборной гонки заявил известный оппозиционер Илья Яшин.

Примечательно, что для сбора документов на регистрацию, включая подписи не менее 110 муниципальных депутатов и 36 тысяч подписей избирателей (для самовыдвиженцев), у претендентов остается неделя – прием документов на регистрацию завершится в 18:00 3 июля.

Ранее документы в избирком подали «самовыдвиженец» Сергей Собянин, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин (от КПРФ), глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов (от «Справедливой России»), Сергей Митрохин (от «Яблока»). В числе претендентов также известный предприниматель Герман Стерлигов, рок-музыкант Сергей «Паук» Троицкий, лидер партии «Альянс Зеленых» Александр Закондырин, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, бывший владелец разорившейся строительной компании «Су-155» Михаил Балакин, ЛДПР-овец Михаил Дегтярев и другие.

Москва, Светлана Антонова

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