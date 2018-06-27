Силуанов счел слишком высокими доходы работающих пенсионеров

Работающие пенсионеры не получат индексаций до окончательного выхода на отдых, подтвердил сегодня первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов. При этом он назвал иной подход «нецелесообразным».

Выступая перед сенаторами, Силуанов объяснил отказ в индексации тем, что у работающих пенсионеров – более высокие темпы роста «оплаты труда» по сравнению с прогнозами кабмина, передает Infox.ru.

Глава минфина заверил, что после окончания трудовой деятельности «всю накопленную индексацию» учтут при финальном расчете.

«Мы считаем, что такая концепция имеет основания, потому что растут реальные доходы, поэтому мы считаем, что изменение этого подхода в настоящий момент нецелесообразно», – заключил первый вице-премьер.

Индексация пенсий работающим пенсионерам была отменена 1 января 2016 года. Как тогда говорил глава правительства РФ Дмитрий Медведев, это решение «справедливо», поскольку пенсионер, работая, «восполняет какие-то свои дополнительные нужды».

«Если человек все-таки работает, то мы можем сделать вывод, что он трудовую функцию утратил не полностью и, стало быть, он восполняет какие-то свои дополнительные нужды за счет работы. И тогда можно было бы справедливо подумать о том, чтобы такая категория граждан индексацию не получала», – заявлял тогда глава российского правительства, не обращая внимание на нищенский размер пенсии, на который невозможно прожить.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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