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Среда, 27 июня 2018, 14:38 мск

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Пропавший москвич обнаружен убитым с завязанными глазами и руками

В Раменском районе Подмосковья возбуждено уголовное дело об убийстве 22-летнего москвича. Его тело с множественными огнестрельными ранениями груди было обнаружено накануне в лесном массиве. У жертвы были завязаны глава и руки. Об этом, как передает РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, 24 июня москвич сообщил родителям, что едет на своем автомобиле к друзьям в один из районов Подмосковья, после чего связь с ним прервалась.

При осмотре места происшествия были найдены 7 гильз без маркировки калибра 9 мм, буксировочный трос и другие предметы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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