Остановить пенсионную реформу! В администрацию президента РФ передадут коллективное требование

Московские власти не согласовали лево-патриотическим силам митинг 4 июля против пенсионной реформы. Однако, как сообщил координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, организаторы намерены донести свою позицию до властей – передать в приемную администрации президента РФ коллективное требование «остановить процесс принятия закона о повышении пенсионного возраста и провести по данному вопросу общероссийский референдум».

«Мы получили из правительства Москвы окончательный отказ в согласовании. Совершенно очевидно, что московские власти в данном случае лишь прикрываются чемпионатом мира (4 июля в Москве матчей не будет), а на самом деле просто не хотят, чтобы на улицах столицы звучала такая острая и злободневная тема, как повышение пенсионного возраста», – заявил Удальцов.

Организаторы акции направят в Пресненский районный суд Москвы исковое заявление о признании незаконным отказа в согласовании митинга и приглашают 4 июля к зданию администрации всех граждан, которые подписывали петиции против реформы.

На сайте «Левого фронта» отмечается, что в этот же день акции пройдут и в других городах страны, в частности – в Санкт-Петербурге, Перми, Пензе, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Туле, Благовещенске.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.06.18

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