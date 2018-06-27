«Светлое будущее»: после пенсионной реформы у «разбитого корыта» останутся все

Ближайшая шестилетка обернется для России и ее граждан серьезным испытанием. Правительство «четвертого срока» президента РФ Владимира Путина, вероятнее всего, завершит уже запущенный процесс уничтожения социального государства и попытается «выжать» из страны все оставшиеся ресурсы с помощью непопулярных реформ. Об этом в интервью РИА «Новый День» сказал известный общественный деятель, руководитель Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров.

По его оценке, основной бой разворачивается именно сейчас, когда власть пытается всеми силами протащить пенсионную реформу.

Всё оказалось хуже, чем в страшном сне

Как отметил Федоров, темпы, с которыми новый кабинет министров Дмитрия Медведева принялся за реформы, пугают, и это касается не только планов повышения пенсионного возраста.

«Все случилось такими темпами, которые даже в страшных снах нельзя было предположить. Мы видим, параллельно идет несколько процессов: рост цен на бензин – даже глава антимонопольной службы Игорь Артемьев предполагает, что это картельный сговор. Повышение НДС до 20% ударит и по простым людям, потому что цены вырастут еще больше, и по производителям, которые являются основой для любой развитой экономики», – констатировал Федоров.

По его мнению, среди инициатив правительства главная роль отводится пенсионной реформе.

«В данном случае, пенсионная реформа – одно из самых «масштабных» преобразований, которое возвращает наше государство к антисоциальному», – подчеркнул эксперт.

«Я думаю, что те реформы, которые сейчас происходят, пройдут до конца. Капитализма на половину не бывает. Учитывая состояние нашего общества, созданную систему власти, иногда похожую на феодальный строй, создается впечатление, что в этот срок (до 2024 года) государство будет максимально сбрасывать с себя все социальные обязательства», – прогнозирует Федоров.

В то же время, как считает эксперт, все нынешние попытки первых лиц государства оправдать непопулярные реформы дефицитом бюджета и попыткой реанимировать экономику с помощью разного рода «маневров» – не выдерживают критики.

«Они говорят, что денег нет, но, по сути, учитывая, какие доходы у государства, дело просто в том, что эта экономика неэффективна. У нас настолько большие аппетиты у государственных олигархов, которые выросли взамен ельцинских олигархов, что бедные беднеют, а богатые сверхбогатеют. Ни для кого не секрет, что наш государственный аппарат создан таким образом, что фактически за любым политическим решением стоят финансовые и промышленные группы», – подчеркнул он.

«В данном случае пора любым силам, готовым противостоять этой реформе, ставить вопрос об отставке этого правительства. Пенсионная реформа антисоциальная, антинародная. Она не просто ухудшит ситуацию, а вгонит в нищету огромное количество людей», – заявил Федоров.

Государственный «каток» проедет по всем – даже по «любимчикам» режима

По мнению Федорова, вероятность того, что президент РФ все-таки примет решение сгладить пенсионную реформу, достаточно велика. При этом эксперт обратил внимание, что такое решение абсолютно соответствует логике действий главы государства, которая состоит в том, что «царь – хороший, а бояре – плохие».

«Конечно, президент знает о том, что происходит. По его стилю управления можно предположить, что он будет смотреть, какие будут протесты, и в случае необходимости вмешается, как это было, например, с реновацией», – предположил эксперт.

Он напомнил, что массовые протесты жителей Москвы против карт-бланша для властей на снос практически любой неудобно и невыгодно стоящей «хрущевки» или даже «сталинки» заставили власть отозвать первоначальный законопроект по реновации и смягчить его. «Тогда на улицы вышло много людей. Он (Путин) это увидел, понял, что ситуация может выйти на новый уровень политических процессов. Как добрый царь, он подкорректировал это с мэром Сергеем Собяниным», – обратил внимание Федоров.

«В данном случае, я думаю, будет то же самое: если будут массовые протесты, есть вероятность, что Путин подкорректирует пенсионную реформу», – полагает он.

По его мнению, ситуация вокруг пенсионной реформы будет выстроена таким образом, чтобы «протесты минимально ударили по президенту», а «отнесенность нёc именно кабинет министров».

В этой связи Федоров выразил уверенность, что общественности все же необходимо добиваться «не просто коррекции реформы», а ее отмены.

Наравне с этим Федоров подчеркнул, что последние антисоциальные реформы затронут абсолютно все слои населения и даже те, кто сейчас является «любимчиками» режима, окажутся у разбитого корыта.

«Следующим этапом, я думаю, будет не только повышение пенсионного возраста, но и отмена военных пенсий. На данном этапе армия и спецслужбы являются опорой нынешнего политического режима, и сейчас им, скорее всего, ничего не угрожает. Но со временем это будет касаться всех сфер деятельности», – считает эксперт.

Авторитет ФНПР под вопросом

После заявления правительства о планах повысить пенсионный возраст свое несогласие с таким решением стали активно высказывать профсоюзы, которые риторически встают на сторону народа. Однако, как отметил Федоров, важно понимать, что государственные профсоюзы зависят от государства и не могут занимать противоположную точку зрения.

«Официальные профсоюзы, как мне кажется, всегда обслуживают так или иначе, властные интересы. И конечно, они сейчас находятся в сложном положении, потому что, откровенно говоря, если они попытаются поддержать этот антинародный закон, то, конечно, их авторитет будет уничтожен», – сказал эксперт.

Между тем, по его оценке, есть шанс, что в регионах профсоюзы все-таки смогут встать на сторону трудящихся.

«В данном случае, мне кажется, в регионах ситуация может быть разная, например, региональные профсоюзы могут поддержать акции протеста. Федеральные профсоюзы во главе со Шмаковым (Михаил Шмаков – председатель ФНПР), встроенные в систему госуправления и выполняющие свои конкретные функции, в данном случае, конечно, попытаются слить протест или завернуть горькую пилюлю в красивую обертку, чтобы окончательно не потерять лицо», – считает Федоров.

Москва, Мария Вяткина

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