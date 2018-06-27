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Среда, 27 июня 2018, 19:46 мск

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«Пойти по этому пути мы не можем»: Приднестровье не поддержит российскую пенсионную реформу

Приднестровье не намерено повышать пенсионный возраст в республике по примеру России, несмотря на прежнюю солидаризацию законодательства. «Отговоркой» для правительства непризнанного государства стала официальная продолжительность жизни, которая в ПМР ниже, чем в РФ.

Как заявил сегодня президент ПМР Вадим Красносельский, пенсионный возраст в республике сохранится на прежнем уровне – для мужчин 60 лет, для женщин – 55 лет.

«Пойти по этому пути (повышения пенсионного возраста) мы не можем», – сказал он, выступая на заседании приднестровского Верховного Совета, передает «Интерфакс».

Красносельсткий пояснил, что для проведения пенсионной реформы необходимо повысить среднюю продолжительность жизни.

Согласно официальным данным, продолжительность жизни населения в России якобы превысила 70 лет. В этой связи правительство РФ решило, что возраст выхода на пенсию россиян должен увеличиться – для мужчин до 65 лет, для женщин до 63 лет. Предполагается, что реформа начнется со следующего года и продлится до 2034 года. Сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55.

Инициатива правительства вызвала широкое недовольство общества, в ряде регионов уже прошли протестные акции. Против пенсионной реформы выступили объединение профсоюзов «Конфедерация труда России» и Федерация независимых профсоюзов России, объявив о подготовке митингов протеста по всей России. О готовящихся протестных акциях также заявили ряд политических партий. КПРФ готовит документы для проведения всероссийского референдума.

Тирасполь, Мария Вяткина

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