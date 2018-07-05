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Четверг, 5 июля 2018, 11:37 мск

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ЧМ-2018: Болельщик из Нигерии просит в России политическое убежище

Фото: Getty Images

Гражданин Нигерии, прибывший в Россию на чемпионат мира по футболу, попросил убежище из-за опасений за свою жизнь после возвращения на родину, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Мужчина обратился в правоохранительные органы с просьбой предоставить ему убежище в РФ. По его словам, ему поступают угрозы убийством от нигерийских военных», – сказал собеседник агентства.

Причиной своего преследования на родине мужчина назвал участие в антиправительственных акциях.

Как сообщается, решение о предоставлении гражданину Нигерии политического убежища в РФ еще не принято.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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