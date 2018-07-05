Медведев подставил «Единую Россию» пенсионной реформой

Правительство РФ во главе с Дмитрием Медведевым подставило «Единую Россию», бросив, по сути, «Единую Россию» «на амбразуру», заставляя защищать очевидно непопулярную пенсионную реформу. Как сказал политолог Алексей Чадаев, выступая накануне в дискуссионном клубе WTF «Пенсионная реформа или маневр», теперь «единороссам» приходится придумывать доводы в поддержку реформы на ходу, и эта защита выглядит «сырой».

Политолог обратил внимание, что тема повышения пенсионного возраста совершенно точно станет одной из центральных на предстоящих региональных выборах этой осенью. При этом, по его оценке, появление инициативы с пенсионной реформой в разгар предвыборной кампании играет против кандидатов от власти.

«Пропагандистская кампания еще находится только в стадии формирования. Ее приходится придумывать с колес и писать на коленке. Проблема в чем… мы слышим аргументы «Единой России», когда законопроект уже внесен в Госдуму. А почему это так происходит? Потому что, несмотря на разговоры о партийном правительстве, депутаты узнали, что это будет в тот момент, когда законопроект был внесен», – подчеркнул Чадаев.

По его мнению, «единороссы» оказались в достаточно щекотливой ситуации. «Разработка, подготовка этого решения шла без их участия. На их месте, я бы по крайне мере в непубличном форме, предъявил бы лидеру партии, что они («ЕР») оказались не готовы к ситуации, когда им приходится отвечать и обосновывать решение, о котором они узнали вчера», – сказал эксперт.

Как считает политолог, сейчас аргументация в поддержку реформы выглядит довольно сырой.

«Пенсионную реформу не продашь, как бутылку колы – это тяжелое политическое решение, которое нужно объяснять. А людей, которые бы ответственно говорили по этому вопросу, мало. Тех, кто вышел бы действительно и сказал: пенсионная реформа это я, бейте меня. Один несчастный Назаров (экономист директор НИФИ при Минфине России, Владимир Назаров, один из авторов реформы) вызвался. Его все и пинают», – отметил Чадаев.

Политолог также обратил внимание, что оппозиция, например, КПРФ, которой сейчас как никогда выпал шанс мобилизовать свой электорат и пополнить его, ведет кампанию против реформы неэффективно.

«У КПРФ другая проблема. Они воспряли духом, сели на любимого «конька» и зарядили давно готовые тезисы, которые были обкатаны. Но их проблему я вижу в том, что они не расширяют базу. Они мобилизуют тех, кто итак недоволен», – считает эксперт.

«Кто самый пострадавший (от реформы)? Это не те, кому скоро выходить на пенсию, это те, кому сейчас около 40 лет, 77-78 года рождения. До которых докатится повышение в тот момент, когда весь цикл, которое предлагает правительство пройдет. Но к ним нет аргументов», – добавил он.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Предполагается, что реформа начнется со следующего года и продлится до 2034 года. Сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55. Законопроект может быть принят в первом чтении уже 19 июля.

Инициатива правительства вызвала широкое общественное недовольство – в ряде регионов прошли протестные акции. Против пенсионной реформы выступили объединение профсоюзов «Конфедерация труда России» и Федерация независимых профсоюзов России, политические партии и общественные движения, объявив о подготовке митингов протеста по всей России.

Москва, Мария Вяткина

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