Пенсионная реформа: власть снова обманула народ

Резкое падение рейтингов доверия к руководителям России стало следствием того, что народ чувствует себя обманутым – до президентских выборов обещали светлое будущее, а после оказалось, что денег «нет». Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал политолог Аббас Галлямов, выступая накануне в дискуссионном клубе WTF. Эксперт выразил уверенность, что тема повышения пенсионного возраста должна была быть центральной в повестке выборов главы государства.

«Надо было воспользоваться президентской кампанией, чтобы объявить об этом. Послание президента должно было быть посвящено не демонстрациям мультиков о том, как мы можем разбомбить Америку – это тоже, конечно, важно… Но президент должен был выйти и сказать, что грядет такое дело по таким-то причинам», – считает Галлямов.

По его оценке, результат выборов в таком случае был бы для Путина не таким успешным, однако это бы в меньшей степени сейчас повлияло на авторитет власти.

«Конечно, он не набрал бы тех феерических 76%. Набрал бы на 10-15-20% меньше. Но 55% – это тоже результат. Зато у общества сейчас не было бы ощущения, что его обманули», – считает политолог.

Он пояснил, что ощущение обмана, которое уже ударило по авторитету власти, возникло из-за резкого различия между тем, что российская элита говорила до и после выборов.

«Ощущение обмана у народа есть. Как же так, столько лет власти говорили, что у нас все замечательно, в ходе президентской кампании нам рассказывали, как у нас все хорошо, какое светлое будущее и замечательные перспективы нас ждут, и вдруг те же самые люди говорят: у нас проблема – карман пустой и денег нет!? Идей замечательных много, а денег – нет, поэтому мы возьмем их у вас, у населения… Люди восприняли это именно таким образом», – подчеркнул Галлямов.

С его точки зрения, чтобы нивелировать падение доверия к власти, руководство страны должно сейчас «оказаться с народом по одну сторону баррикад».

«Нужно демонстративно затянуть пояса, показать, что мы вместе вступаем в экономию. Это не Бог весть какая невиданная штука, время от времени все государства так делают, проводят непопулярные реформы. Что мешает все эти шикарные особняки, здания пенсионного фонда выставить на продажу и демонстративно переселить людей в более скромные апартаменты? Продемонстрировать населению, что не только им предлагается затянуть пояса, но и сама власть готова сделать то же самое», – отметил Галлямов.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Предполагается, что реформа начнется со следующего года и продлится до 2034 года. Сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55. Законопроект может быть принят в первом чтении уже 19 июля.

Инициатива правительства вызвала широкое общественное недовольство – в ряде регионов прошли протестные акции. Против пенсионной реформы выступили объединение профсоюзов «Конфедерация труда России» и Федерация независимых профсоюзов России, политические партии и общественные движения, объявив о подготовке митингов протеста по всей России.

На этом фоне Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и «Левада-центр» по результатам социсследований сообщили о неуклонном снижении доверия не только к президенту РФ Владимиру Путину и главе его правительства Дмитрию Медведеву, но и министрам иностранных дел и обороны Сергею Лаврову и Сергею Шойгу.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, за неделю с 18 по 24 июня показатель доверия к Путину составил 38,3%, рухнув почти на 4%. При этом уровень одобрения деятельности главы российского государства с мая сохраняет понижательный тренд и за неделю снизился с 72,1 до 63,4%. В то же время рейтинг недоверия к Медведеву вырос до 26,4% с 20,5%. Отмечалось, что премьеру доверяют только 7,5%, что на 2% ниже показателя недельной давности.

По данным социологов «Левада-центра», с января по июнь текущего года уровень доверия к Путину снизился с 60 до 48%, к главе правительства – с 12 до 9%. Кроме этого рейтинг доверия к главе минобороны упал с 31 до 19%, к министру иностранных дел – почти вдвое (с 25 до 14%). При этом антирейтинг Медведева с начала 2018 года взлетел в два раза – с 15 до 30%, а доля россиян, не доверяющих Путину, выросла почти вдвое – с 6 до 11%.

Москва, Мария Вяткина

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