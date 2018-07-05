Вам и не снилось: Госдума раскрыла размер зарплаты и пенсии депутатов

На фоне объявленной правительством РФ пенсионной реформы, которая вызывает массовый протест населения, Государственная дума решилась раскрыть размер заработка депутатов, а также сумму их будущих пенсий. Как передает корреспондент РИА «Новый День», по сравнению со средними уровнями зарплаты и пенсий «депутатский собес» выглядит весьма и весьма шикарно.

В частности, среднемесячная заработная плата депутата Госдумы в 2018 году составляет 399,3 тысячи рублей до уплаты подоходного налога, то есть, «на руки» парламентарий в среднем получает 347,4 тысячи рублей.

«Фактическая начисленная среднемесячная заработная плата за шесть месяцев 2018 года (с учетом дней болезни депутатов Государственной Думы и отпусков) составила 388,5 тыс. рублей (338 тыс. рублей после уплаты подоходного налога)», – говорится в сообщении на официальном сайте нижней палаты российского парламента. При этом отмечается, что в соответствии с указом президента РФ зарплата депутатам ГД выплачивается с уменьшением на 10%.

Госдума также раскрыла пенсионное обеспечение парламентариев. Согласно законодательству, гражданин, который не менее пяти лет исполнял обязанности депутата Государственной Думы, имеет право на доплату к пенсии. Ее размер при стаже от пяти до 10 лет составляет – 55% денежного вознаграждения парламентария, а при стаже свыше 10 лет – 75%.

«Денежное вознаграждение депутата Государственной Думы, от которого исчисляется доплата к пенсии, с учетом индексаций в 2018 году, – 84 тыс. 774 рубля. Таким образом, пенсионное обеспечение депутата ГД составляет 46 тыс. 626 рублей при исполнении обязанностей от пяти до 10 лет и 63 тыс. 581 рубль при исполнении обязанностей 10 лет и более», – уточняется в сообщении.

Источник: официальный сайт Госдумы

Для сравнения: согласно последнему докладу Росстата, средний размер назначенных пенсий в России в мае составил 13 345 рублей. Денежные доходы (в среднем на душу населения) официальной статистикой оцениваются в 30 438 рублей, а средняя начисленная зарплата – 43 815 рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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