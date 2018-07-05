ЧП в Москве: лифт с пассажиром рухнул с высоты 40 этажа

Сегодня в московском жилом комплексе «Золотая корона» произошла ЧП: лифт рухнул с пассажиром внутри с высоты 40 этажа. В результате инцидента мужчина остался жив – по одной из версий, мужчина не пострадал, по другой – сломал ногу.

«Лифт опустился с 40 на 20 этаж. Пассажир в результате не пострадал и самостоятельно выбрался из лифта. Врачи «скорой помощи» осмотрели его, после чего он был отпущен», – передает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

Между тем источник «Интерфакса» утверждает, что пассажир сломал ногу и был госпитализирован.

Сообщается, что ЧП произошло в жилом комплексе «Корона севера» на улице Дыбенко, д. 38, корп. 1.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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