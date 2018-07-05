Проверка на «вшивость»: «ЕР» и КПРФ потерялись в аргументах «за» и «против» пенсионной реформы

После инициативы правительства РФ повысить пенсионный возраст проверка на «вшивость» политиков значительно упростилась – достаточно послушать тезисы в защиту или против пенсионной реформы. Проблема в том, что в партии власти хорошо научились оперировать цифрами, а представители оппозиции расслабились, получив «подарок» в виде непопулярного плана правительства – они даже не пытаются экономически объяснить ее нецелесообразность, а твердят заезженную пластинку о «жуликах и ворах», которые обслуживают олигархов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обсуждение пенсионной реформы на дискуссионной площадке клуба WTF, где сошлись представители «Единой России» и КПРФ, обернулось провалом для обеих сторон.

Депутат Госдумы от «ЕР» Александр Сидякин в попытке объяснить необходимость реформы заявил о том, что изменения в пенсионной системе необходимы из-за нарастающей диспропорции, которая уже привела к тому, что дефицит в системе насчитывает около 1,3 трлн рублей.

«Изменения необходимы в силу диспропорций, которые возникли в соотношении работающей и трудоспособной части населения и пенсионеров. В 70-м году на четырех работающих приходился один пенсионер, сейчас с учетом демографической составляющей и увеличения срока жизни на одного пенсионера приходится 1,7 работника. К 2030 году, по расчётам, это соотношение будет 1:1», – сказал политик.

Кроме этого, он обратил внимание, что Россия является членом Международной организации труда и подписала 102-ю Конвенцию, которая предполагает, что при выходе на пенсию каждый должен получать на пенсии не менее 40% от заработка.

«Чтобы эту конвенции ратифицировать, к 2030 году при нашей солидарной системе каждый работник с каждого рубля должен будет отдавать 40 копеек только на оплату пенсии», – сказал он и напомнил, что бюджету будут также нужны деньги на социальное обеспечение граждан – садики, больницы, школы и многое другое. «Откуда брать остальное?» – сказал он.

При этом представитель партии власти подчеркнул, что «раздеть капиталистов» и получить деньги от бизнеса, в том числе с помощью введения прогрессивного налогообложения, не получится, потому что тогда большая часть предпринимателей «уйдут в тень».

«Мы с вами понимаем, что все, что мы с них «снимем», они потом заложат в добавленную стоимость в цену на продукт и услуги, которыми мы пользуемся», – заявил Сидякин, фактически подтверждая слова думской оппозиции, что расплачиваться за повышение того же налога на добавленную стоимость придется именно обычным работягам, а не олигархам.

«Если оставить, как есть, то к 2026 году покупательская способность пенсии сократится на треть. Мы не сможем даже на уровне инфляции доиндексировать ее», – сказал он.

Аргументы «единоросса», на первый взгляд, кажутся довольно убедительными и звучат логично. Однако даже плохо подготовленные к дебатам коммунисты смогли развенчать часть из них.

Депутат Госдумы, заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин в первую очередь обратил внимание, власть втихую пытается протащить этот законопроект, что действительно так и есть.

«Вы решили увеличить пенсионный возраст – обоснуйте, расскажите, что должно произойти. Господин Медведев, лидер партии «Единая Россия», председатель правительства должен был выйти и сказать: «Уважаемые друзья, страна находится в сложной экономической ситуации, у нас другого выхода кроме как повысить пенсионный возраст – нет. Но мы гарантируем, что деньги уйдут туда, туда и туда. Как вносят? В день открытия чемпионата из-под полы», – сказал он.

Коммунист, выступая против повышения пенсионного возраста, в большей степени ссылался на то, что «партии повышения пенсионного возраста», как он назвал «ЕР» и власти в целом, уже никто не верит, поэтому, заявления правительства РФ о том, что полученные средства пойдут на социальную сферу, вызывают большие сомнения.

Хотя упор в выступлении коммунистов был сделан на эмоциональную, а не конструктивную критику, из выступления Афонина все же можно было вычленить некоторые цифры, которые действительно могут «пошатнуть» аргументы лоббистов реформы.

В частности, депутат от КПРФ напомнил, что еще 30 лет назад в РСФСР средняя продолжительность жизни уже составляла 70 лет. «Сейчас – 72 года. И из-за этой прибавки в 2 года необходимо повышать пенсионный возраст на 5 и 8 лет?» – отметил он, обратив внимание, что такой скромный прирост в показателях произошел на фоне значительного роста уровня медицины и науки.

При этом Афонин справедливо добавил, что никаких гарантий того, что средняя продолжительность жизни к 2030 году достигнет 80 лет – нет, это одно из перспективных пожеланий из послания президента, которое законодательно не закрепляется, в отличие от пенсионного возраста.

«Давайте так, вот будет 2030 год и средняя продолжительность жизни 80 – лет, вот тогда и поговорим. Сейчас на всем Дальнем Востоке, Сибири и большей части центра России мужчины не доживают до 65 лет. Вы хотите, чтобы большая часть мужчин вообще пенсии не получала», – возмутился он.

Другой депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов поддержал коллегу, отметив, что повышение пенсионного возраста первый шаг к полному отказу от пенсий.

«Это еще один шаг в последовательном отказе государства от всех социальных гарантий. Начиная с приватизации, продолжая монетизацией льгот и тем, что мы видим сейчас. Фактически сейчас будет рассматриваться вопрос не о повышении пенсионного возраста, а об отказе от пенсии в принципе. Мужчины уже не доживают до 65 лет, они будут работать до гроба. Отработал – умирай», – заявил Парфенов.

При этом он обратил внимание на несостыковку в словах Сидякина о том, что нужно либо поднимать пенсионный возраст, либо увеличивать налоги. Как минимум, один налог – на добавленную стоимость (НДС) будет поднят в ближайшее время.

По словам представителя КПРФ, переход к прогрессивному налогообложению, к которому призывают также многие авторитетные экономисты, приведет к получению дополнительных 1 трл 180 млн рублей, а недостающие 300 млрд найдутся за счет повышения НДС, которое «Единая Россия» уже продавила в первом чтении. По оценкам экономистов, только рост НДС принесет казне около 600 млрд рублей, правда, большую часть из них (около 400 млрд) все равно придется заплатить населению страны за счет повышения цен на топливо, транспорт и продукты питания.

«То есть, два законопроекта: прогрессивный налог и НДС – дефицит полностью покрывается и перекрывается. Один закон уже приняли, принять второй – и уже можно не повышать пенсионный возраст», – подчеркнул Парфенов.

При этом коммунисты, как будто не веря в то, что оппозиции, профсоюзам и населению удастся добиться отмены пенсионной реформы, выразили уверенность в том, что в итоге, президент РФ Владимир Путин сделает «откат» и просто уменьшит повышение возраста с 5 и 8 лет, до двух и трех лет соответственно.

«Настанет момент и, я в этом уверен в этом, он (Путин) выйдет и скажет, что надо чуть понизить. Я предполагаю, что он в какой-то момент появится на белом коне, скажет, да, правительство заигралось, 5 и 8 лет – это много, поднимем на 2 и на 3 соответственно. Общество вздохнет спокойно: Ну слава тебе Господи, спасибо тебе, отец родной, что спас нас от холопов твоих проклятых. Но, наверное, это не то, что мы ждем от страны, которая считает себя великой», – подчеркнул Парфенов.

По его мнению, чтобы решить экономические проблемы, социальное государство должно искать другие источники финансирования: нужно создавать доходную базу или за счет пересмотра налоговой базы убрать более существенную диспропорцию, когда 106 долларовых миллиардеров имеют состояние, почти равное ВВП страны.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Предполагается, что реформа начнется со следующего года и продлится до 2034 года. Сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55. Законопроект может быть принят в первом чтении уже 19 июля.

Инициатива правительства вызвала широкое общественное недовольство – в ряде регионов прошли протестные акции. Против пенсионной реформы выступили объединение профсоюзов «Конфедерация труда России» и Федерация независимых профсоюзов России, политические партии и общественные движения, объявив о подготовке митингов протеста по всей России.

Согласно результатам последнего социологического исследования «Левада-Центра», 89% жителей России негативно относятся к планам властей поднять возраст выхода на пенсию, причем 70% из них – резко отрицательно. 87% и 84% россиян считают оптимальным текущий возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 05.07.18

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