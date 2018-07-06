Мэрия Москвы хочет загнать в парки и на окраины митингующих против пенсионной реформы

Организаторы московской акции протеста против пенсионной реформы раскритиковали предложенные мэрией площадки для проведения 18 июля шествия и митинга – они «мало приемлемы для целей заявленного мероприятия». Об этом сообщила пресс-служба Конфедерации труда России (КТР).

Чиновники разрешают шествие и митинг в районе Марьино или только митинг в парке Сокольники.

Организаторы приветствуют намерение московских властей вести диалог, однако напоминают, что планируется крупная массовая акция с участием москвичей, проживающих в разных районах города.

«Именно поэтому мы запланировали проведение московской акции в будний день, вечером после работы, на 18 июля – когда уже завершены игры чемпионата мира по футболу и накануне первого чтения законопроекта в Госдуме, предварительно намеченного на 19 июля, – пояснил президент КТР Борис Кравченко. – Москва огромный город с радиальной моделью транспортных коммуникаций, и логика определения площадки должна исходить из того, чтобы не создавать затруднений для людей. Обеспечить массовость мероприятия мы можем, только организовав его в центральных районах Москвы, куда по окончании работы будет удобно добираться москвичам из разных частей города».

По его словам, организаторы готовы отказаться от шествия, если для митинга им предоставят одну из центральных площадей города, например, Пушкинскую площадь.

«Мы настроены на дальнейшие переговоры по площадке для проведения акции в Москве», – подчеркнул Кравченко.

Как сообщал «Новый День», ранее в московскую мэрию была направлена заявка на шествие и митинг против пенсионной реформы 18 июля, накануне рассмотрения скандального законопроекта в Госдуме. Организаторы предложили согласовать один из двух вариантов шествия и митинга. Первый предполагает движение от Пушкинской площади по Страстному бульвару, далее – по бульварам до проспекта Сахарова, где и должен состояться митинг. Второй – от Самотечной площади по бульварам между Самотечной улицей и Олимпийским проспектом до места митинга на Суворовской площади. Сбор намечен с 18:30 до 19:00, далее шествие и митинг по согласованному маршруту.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.07.18

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